Va a fuoco un’auto a Giussano, è accaduto questa notte (sabato 4 gennaio 2020) in via Cavour.

Tre auto danneggiate in un incendio scoppiato nella notte. Il fatto è accaduto in un parcheggio in via Cavour. Erano circa le 2.40 quando, per cause ancora da accertare, una «Citroen C5», di proprietà di una 47enne di nazionalità marocchina residente in città, ha iniziato a prendere fuoco. Il veicolo era in sosta all’altezza del civico 56. Le fiamme hanno lambito completamente l’auto di cui è rimasto soltanto lo scheletro.

Sul posto i pompieri

Una volta dato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Carate e Seregno e i carabinieri della Stazione di Carate. I pompieri hanno domato le fiamme che, oltre ad aver distrutto completamente il veicolo, hanno intaccato parzialmente anche altre due auto parcheggiate accanto. Si tratta di una Fiat 600, vecchio modello, e di una Ford Focus. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento: da chiarire se sia stato un corto circuito o si sia trattato di un incendio doloso. I militari che hanno effettuato i rilievi hanno svolto anche accertamenti dai quali è risultato che la Citroen C5 era già sottoposta a fermo amministrativo dal 20 aprile dello scorso anno.

