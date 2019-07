Va in caserma per una denuncia e si sente male in bagno: salvato da un carabiniere.

E’ successo ieri, domenica 30 giugno 2019, nella caserma dei Carabinieri di Lentate sul Seveso. Un 31enne di Carimate si è presentato alla stazione di via Falcone e Borsellino per sporgere denuncia. A un tratto, in base a quanto ricostruito, avrebbe chiesto al piantone di andare in bagno. Passato del tempo, non vedendolo tornare, il carabiniere è andato a controllare e ha trovato il giovane accasciato, privo di sensi.

Allertato il 118

Il militare ha prontamente allertato i soccorsi, che sono tempestivamente intervenuti e hanno prestato le prime cure al 31enne, per poi trasferirlo in ospedale per accertamenti. Grazie alla solerzia e alla tempestività del piantone fortunatamente la situazione, inizialmente apparsa piuttosto grave, si è risolta.