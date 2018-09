Vandali in azione nella notte a Desio, bruciato bidone per i rifiuti, distrutti altri quattro cestini. E’ accaduto tra via Volta e via Tarra.

Vandali nella notte, quattro cestini per i rifiuti distrutti e uno bruciato

Bidone porta-rifiuti bruciato in via Volta, nel parcheggio del supermercato, divelti quattro cestini in via Tarra. Tutto nella stessa notte. Ignoti hanno appiccato il fuoco ad un bidone, poi si sono divertiti a rompere gli altri porta-immondizia, lasciando in strada i rifiuti. Non è la prima volta che accade, e agli operatori la mattina dopo è toccato il compito di ripulire.

Rifiuti bruciati anche ad agosto

Un altro episodio dopo i roghi appiccati ai rifiuti durante i mesi estivi. Uno è avvenuto a luglio in via Lombardia, il secondo in via Alfieri, tanto che i consiglieri del Movimento 5 Stelle avevano presentato un’interrogazione per chiedere al sindaco spiegazioni e capire se è stata fatta denuncia.