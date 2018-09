Il Codacons scende in campo contro i vandalismi e bacchetta il Comune. Dopo gli ultimi episodi di teppismo a Desio, l’associazione consumatori sprona l’Amministrazione: “Servono più controlli e un sistema di sicurezza per prevenire futuri danni”.

“Episodi pericolosi, ripetuti nel tempo”

L’iniziativa del Codacons prende le mosse dall’ondata di vandalismo avvenuta la scorsa settimana tra le vie Volta e Tarra. Ignoti hanno bruciato un bidone per i rifiuti e distrutti altri quattro cestini. “Oltre a distruggere i cestini nelle vie in questione, hanno poi abbandonato l’immondizia per la strada, lasciando le vie in pessime condizioni. La mattina successiva dunque gli operatori ecologici hanno dovuto provvedere alla pulizia delle strade”. Sottolinea il Codacons. “Ciò che appare più preoccupante della vicenda in esame è che tali gesta sconsiderate non sono nuove a Desio. Infatti verso la fine del Luglio scorso erano stati posti in essere altri vandalismi ai danni della via Lombardia e della via Alfieri, i quali erano consistiti nel dare fuoco a sacchi di rifiuti. Insomma atti che oltre a creare disagi ai residenti possono sfociare in conseguenze più gravi. La combustione infatti poteva provocare ripercussioni anche sui residenti, dovuti ai fumi emessi dal cestino dato alle fiamme”.

Pronta una diffida da inviare al sindaco

Visto il susseguirsi di questi episodi il Codacons suona il campanello d’allarme. “E’ una situazione che necessita di un intervento da parte delle autorità”. Conclude l’associazione consumatori. “Sarebbero pertanto necessari maggiori controlli, nonché l’installazione di telecamere di sorveglianza nelle zone più a rischio. Per queste ragioni invieremo una diffida al sindaco chiedendo oltre ad un aumento dei presidi nelle strade anche un sistema di sicurezza che permetta una eventuale facile individuazione dei vandali, in modo da porre fine al problema”.