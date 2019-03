Varedo, arrestato per spaccio: aveva appena venduto eroina a una 18enne. Lui, 28enne residente a Como è finito in carcere. Lei arrivava da Novara.

Varedo: arrestato per spaccio

Un ragazzo di 28 anni, italiano e residente in provincia di Como, è stato arrestato nei giorni scorsi a Varedo, nei pressi dell’ex Snia, dopo aver venduto eroina e hashish ad una giovane di 18 anni di Novara.

L’arresto è avvenuto durante un controllo da parte dei Carabinieri di Varedo che si trovavano in zona per una perlustrazione.

E’ stato il fare sospetto del 28enne ad attirare la loro attenzione. Poco dopo l’appostamento i Carabinieri hanno notato una giovane ragazza avvicinarsi al pusher: e, nel momento dello scambio droga-soldi, i militari sono intervenuti.

A seguito della perquisizione personale il ragazzo è stato trovato in possesso di 14 grammi di cocaina e 1 grammo di eroina. Mentre la giovanissima cliente, segnalata alla Prefettura come assuntrice, aveva in tasca 1 grammo di eroina e uno di hashish, appena acquistati.

Il 28enne è stato trasferito in Caserma e poi in carcere con l’accusa di spaccio di stupefacenti.