Varedo, caduta da moto: gravissima una persona. L’incidente è avvenuto in via Pastrengo venti minuti dopo la mezzanotte.

Varedo, caduta da moto: gravissima una persona

Notte movimentata per i soccorritori della Brianza. Diversi gli interventi di soccorso effettuati. Il più serio a Varedo dove venti minuti dopo la mezzanotte si è verificata una caduta da moto. L’incidente è avvenuto in via Pastrengo e sul posto sono arrivati in brevissimo tempo i volontari della croce bianca di Cesano, assieme all’automedica e ai Carabinieri della Compagnia di Desio.

A seguito delle prime cure sul posto una persona è stata portata all’Ospedale San Gerardo di Monza in gravissime condizioni.

Evento violento a Seregno

Pochi minuti più tardi, a Seregno, i volontari locali sono intervenuti in piazza Concordia per un evento violento, classificato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, come aggressione. Coinvolto un uomo di 47 anni che, dopo l’intervento dell’ambulanza, non è stato necessario portare in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno per accertare la dinamica di quanto accaduto.

Due giovanissimi soccorsi a Desio

Segnaliamo anche l’intervento di due ambulanze, provenienti da Desio e Lissone, in via Gabellini a Desio. Qui, intorno all’una e un quarto, sono stati soccorsi due giovanissimi, un 16enne e un 18enne, poi trasportati in codice verde in ospedale a Desio. Cosa sia successo ancora non è chiaro: quel che è certo è che sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Desio e i Vigili del fuoco.