La comunità di Velasca di Vimercate ha perso la sua volontaria tuttofare che per gran parte della sua vita si è dedicata corpo e anima alla cura dell’oratorio e della chiesa Santa Maria Maddalena.

Si è spenta sabato l’80enne Mariateresa Perego, ricordata da tutti come la volontaria dal cuore grande, molto devota e donna di grande fede, sempre disponibile e dal grande sorriso.

Ha lasciato un grande vuoto nella sua famiglia

La sua morte ha lasciato un grande vuoto nella sua numerosa famiglia, formata dai figli Ernesto, Nevia, Giorgio, Luisella (e Marino, scomparso qualche anno fa) dai nipoti Alice, Giordano, Eleonora, Serena, Stefano, Nicholas, Matilde e Christian e dai Emma, Gioele, Martina, Camilla, Erika, Lorenzo e Melania.

Fino ad un paio di anni fa, quando le condizioni fisiche glielo permettevano, Mariateresa ha aiutato in oratorio, soprattutto nel gruppo cucina. Ma faceva parte anche del gruppo del lunedì che si recava in oratorio per pulire la chiesa.

