Vendeva biglietti “fantasma” per concerti e partite di calcio della Uefa Champions League, 35enne di Desio a processo.

Vendeva biglietti “fantasma” per concerti e Champions League

L’imputato, un uomo di 35 anni residente a Desio, originario di Ostuni, aveva architettato un modo fraudolento per fare soldi catalizzando l’attenzione degli appassionati di sport e musica. Gli eventi sotto accusa risalgono al periodo compreso tra il 2015 e il 2016. In un caso una ragazza residente in provincia di Monza Brianza acquistò su un sito specializzato il biglietto della partita in programma il 24 febbraio del 2015 tra Juventus e Borussia Dortmund per la Uefa Champions League.

Biglietti farlocchi anche per concerti

On line la tifosa bianconera acquistò il tagliando per 160 euro, ma si trattava purtroppo di una “bufala”. Ci sono almeno altri due casi finiti all’attenzione della Procura di Monza. Biglietti farlocchi venduti per il concerto in programma all’Arena di Verona della cantante Adele. In questo caso vennero versati 155 euro. I soldi venivano accreditati sul conto Postepay dell’imputato. Un caso che il tribunale prenderà di nuovo in esame tra qualche settimana.