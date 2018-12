Verano, acquista Iphone X online sul sito di Mediaworld: denunciata per tentata truffa aggravata.

Guai per una 33enne

Verano, acquista Iphone X online sul sito di Mediaworld: denunciata per tentata truffa aggravata. Aspettava il corriere per la consegna “speciale”, ma a citofonare nella sua casa a Cormano, c’erano i carabinieri di Verano e Seregno. A finire nei guai una 33enne, A.M, residente a Paderno Dugnano, ma domiciliata a Cormano, una truffatrice, già nota alle Forze dell’ordine per reati specifici. La donna aveva acquistato dal sito del Mediaworld 12 Iphone X, usando una carta di credito che era intestata ad un brianzolo. Acquisti importanti per una cifra di circa 18.000 euro. L’ufficio di vendita online dello store di Verano si è però insospettito e ha allertato i Carabinieri. I militari hanno così provveduto a fare delle indagini fino ad arrivare alla donna, nulla facente, già con precedenti per truffa, che avrebbe fatto uso indebito della carta di credito. A quel punto si sono presentati a casa sua. L’accusa nei suoi confronti è di tentata truffa aggravata. E’ stata denunciata in stato di libertà.