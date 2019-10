Verano, alla Hennecke si dialoga per la ricollocazione degli esuberi

Sindacati al lavoro

Verano, alla Hennecke si dialoga per la ricollocazione degli esuberi. E’ fissato per giovedì 24 ottobre l’incontro finale tra i sindacati e i dirigenti della Hennecke per discutere degli 8 esuberi in azienda e dell’annunciato licenziamento. Dopo lo sciopero dei lavoratori, qualche settimana fa, i rappresentanti sindacali hanno avviato una serie di trattative e aperto un dialogo molto costruttivo con l’azienda che sembrerebbe portare ad una svolta positiva per i lavoratori coinvolti. Gianni Omar Beretti della Fim sta seguendo in prima persona la trattativa: «Il 24 ottobre, ci sarà l’incontro finale, è l’ultimo giorno utile per la procedura e siamo ottimisti. Abbiamo chiesto la ricollocazione interna e l’evoluzione sembrerebbe positiva».