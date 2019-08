Verano, anziani in festa.

Terza età

Weekend di festa al centro anziani. I tesserati hanno iniziato venerdì sera con la messa nel giardino dell’associazione, sabato sera, invece si sono divertiti con il ballo e domenica con le bocce. In mattinata si è svolta la finale del torneo che nei giorni scorsi ha tenuto impegnati gli anziani; alle 11, alla presenza del sindaco Massimiliano Chiolo, si sono svolte le premiazioni e si è festeggiato con un brindisi. In serata poi, ancora ballo ed estrazione dei premi.

Soddisfatta della riuscita dell’evento è la presidente Gianna Finotto che invita tutti gli anziani a frequentare il centro anche durante l’estate. La sede in piazza Cesana, infatti resterà aperta per tutto il mese, con le consuete attività: sfide di bocce e di carte, chiacchiere e intrattenimento. A fine mese, poi consueta pizzata tra sole donne…