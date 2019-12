Verano, assalto al distributore di benzina in Valassina.

L’ennesimo colpo

Verano, assalto al distributore di benzina in Valassina. Con una bombola a gas e la fiamma ossidrica hanno forato la colonnina per il rifornimento self service e poi hanno sfilato la sacca con tutto il denaro contante nel distributore, quindi sono fuggiti con un’auto rubata. Nuovo assalto alla stazione di benzina Q8 sulla Valassina.

Il colpo è avvenuto nel cuore della notte, attorno alle 4 del mattino del 27 dicembre. Un colpo ben studiato che ha procurato alla banda di delinquenti un discreto bottino.

«Hanno forato l’accettatore di banconote e poi sfilato il sacco con tutti i soldi all’interno – ha spiegato Paolo Carlucci, titolare della pompa di benzina sulla Statale – le telecamere hanno ripreso tutto. Erano in tre, ben coperti con felpe e cappuccio. Si sono resi irriconoscibili, hanno fatto il colpo e se ne sono andati.