Verano: assalto al distributore Q8, la banda colpisce ancora

Nella notte

Verano: assalto al distributore Q8. La banda dei distributori colpisce ancora. A distanza di 20 giorni, ancora un assalto alla stazione di benzina Q8 sulla Valassina. Questa volta nel mirino ci è finito il distributore che si trova al km 25, ma ad agire probabilmente è stata la stessa banda che ha messo a segno il colpo, il 27 dicembre, alla stazione sempre Q8 che si trova pochi km più avanti, in direzione Lecco.

Identica la modalità: con un flessibile hanno forato la colonnina per il rifornimento self service e poi hanno sfilato la sacca con tutto il denaro contante nel distributore.