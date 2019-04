Verano, bloccati nel cimitero. Disavventura per due coppie.

E’ successo domenica sera

Verano, bloccati nel cimitero. Disavventura domenica sera, per due coppie, una di Verano e l’altra di Besana – rimasti chiusi all’interno del camposanto.

Le due coppie erano andate a far visita ai propri defunti: sono entrati attorno alle 18.20 e quando si sono avvicinati all’uscita, poco prima delle 19, il cancello d’ingresso era ormai chiuso.

L’orario di chiusura è alle 18.30, ma fino alle 19 è possibile azionare un pulsante d’emergenza posizionato vicino agli ingressi, per garantire l’uscita di sicurezza.

«Quando ci siamo avvicinati al cancello principale e l’abbiamo trovato chiuso, non ci siamo preoccupati, perchè sapevamo del pulsante d’emergenza – racconta la coppia veranese – era già successo altre volte di utilizzarlo. L’orario di chiusura è alle 18.30, ma c’è ancora una mezz’oretta di tolleranza ed eravamo tranquilli. Abbiamo fatto il nostro giro pensando proprio di poter uscire azionando il pulsante, peccato però che non funzionava».

