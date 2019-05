Verano, falsificava soldi: in carcere un 71enne.

Per mesi, aveva stampato soldi falsi

Verano, falsificava soldi: in carcere un 71enne. Il reato è di falsificazione di monete, in concorso e continuato.

M. C., classe 1948, di Verano, sposato, pensionato e già con alcuni precedenti penali, dovrà scontare una condanna di 5 anni, in cella, per aver stampato e diffuso banconote false.

I carabinieri della stazione, hanno provveduto a notificare un’ordinanza emessa dal tribunale di Verbania con la quale si stabilisce la custodia in carcere.

I reati commessi dal veranese risalgono al 2004, tra febbraio ed agosto, e sono stati commessi tra Milano, Verbania, Novara e Varese.

Ci sono voluti quasi quindici anni prima che si arrivasse al giudizio finale della Corte di Cassazione, ma alla fine la Corte ha ritenuto inammissibile il suo ricorso e ora il «falsario» sembra proprio che dovrà scontare la sua condanna. Non solo dovrà anche pagare una multa di 1500 euro.