Verano, festa della Madonnina: ospite a sorpresa, Paolo Nespoli

La sorpresa, venerdì sera

Verano, festa della Madonnina: ospite a sorpresa, Paolo Nespoli. E’ stata una piacevole e gratita sorpresa per tanti, venerdì sera, vedere tra i tavoli posizionati ai giardini Comboni, l’astronauta Paolo Nespoli. “AstroPaolo” come ormai tutti lo conoscono, è cresciuto in paese, qui ha la famiglia e quando può torna sempre a casa e dagli amici. E’ successo di nuovo, proprio ieri sera, venerdì 6 settembre, mentre erano in corso le varie iniziative che il gruppo del rione ha organizzato per la tradizionale festa in programma fino a lunedì. Con grande gioia lo staff di volontari si è trovato in cucina l’astronauta ed inevitabile, è scattato il selfie…