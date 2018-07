Verano, interventi della protezione civile, nella notte a causa del temporale.

Notte di lavoro per i volontari

Verano, interventi della protezione civile, nella notte a causa del temporale. I volontari di Verano, ieri sera appena ha iniziato, sono usciti per controllare la situazione, ma si sono da subito messi a lavoro perchè in diverse zone si sono verificati allagamenti. La squadra è stata impegnata sotto il cavalcavia della Statale 36 in zona san Giuseppe per una macchina che era rimasta in mezzo al sottopassaggio. Fortunatamente la persona a bordo non si e fatta niente: ha abbandonato l’auto, lasciandola però in mezzo al sottopassaggio.

I volontari sono stati impegnati anche in zona dei mulini, in valle, per una pianta che è venuta giù e hanno dovuto anche tagliare il un filo di corrente di un lampione, pericolante. Le squadre sono rimaste fino alle 3.30 ad aspettare gli operatori dell’Enel per mettere in sicurezza la zona. Tutta l’emergenza è stata coordinata da Alessio Logiacco e dai volontari Matteo Brunati e Pasquale Spinoso.