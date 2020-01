Verano, investita un’anziana in via Preda.

L’incidente, questa mattina

Verano, investita un’anziana in via Preda. Incidente questa mattina poco dopo le 8, all’inizio della via che porta verso il centro paese. Una donna, 88 anni stava attraversando la strada, quando è stata urtata da un’auto. L’automobilista che stava procedendo verso il centro, non si è accorta della signora e l’ha investita facendola finire a terra. La conducente si è subito fermata e ha allertato i soccorsi. Sul posto sono subito arrivati oltre all’ambulanza della Croce bianca di Mariano, i carabinieri e gli agenti di Polizia locale. Fortunatamente l’anziana investita non ha riportato ferite gravi. E’ stata infatti portata in ospedale, per accertamenti e medicazioni, in codice verde.