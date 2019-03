Verano, ladri in oratorio. Rubano due birre.

In via Umberto I

Verano, ladri in oratorio. Rubano due birre. Qualcuno nella notte tra giovedì e venerdì si è intrufolato nell’edificio della parrocchia dopo aver rotto un vetro e forzato la tapparella.

Sono entrati dalla stradina laterale, a via Umberto I, dove si trova il bar e proprio al bar si sono fermati.

I ladri infatti, non hanno trovato nulla all’interno dell’edificio, dove non ci sono soldi nè altri oggetti di valore, e si sono accontentati di due birre, che hanno sottratto dallo scaffale del bancone.

Ad accorgersi del furto, venerdì mattina è stato un passante che ha trovato i vetri sulla strada e un vicino che subito dopo ha avvisato poi don Gregorio. Allertati subito anche i carabinieri. La pattuglia è giunta poco dopo in oratorio per il sopralluogo e raccogliere la denuncia.