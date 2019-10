Verano, lite fuori dal ristorante, dopo la partita del Milan.

Sabato sera movimentato

Verano, lite fuori dal ristorante, dopo la partita del Milan. Sabato sera movimentato in via Danti Alighieri, davanti al centro sportivo; all’esterno del ristorante infatti, due donne sono quasi venute alle mani per questioni calcistiche. A scatenare l’animata discussione, la partita che si era appena conclusa, Genoa-Milan, che ha visto la vittoria dei rosso-neri.

Le due donne che a quanto risulterebbe non si conoscevano, avevano appena seguito il match in tv, ma evidentemente non la pensavano allo stesso modo nè sul risultato nè sul gioco dei calciatori. Tifose piuttosto accanite, che si sono particolarmente scaldate tanto da arrivare quasi alle mani. Un vero e proprio parapiglia; sono dovuti intervenire i carabinieri per calmare gli animi.