Verano, scritte naziste nel parco giochi di via Fermi.

La segnalazione di un papà

Verano, scritte naziste nel parco giochi di via Fermi. A segnalare la notizia è un papà che spesso porta la figlia nell’area verde intitolata a “Papa Giovanni Paolo II”, a giocare, e che da qualche giorno ha notato quelle brutte scritte sulla scaletta dello scivolo: scritte in vernice nera, ben visibili inneggianti ad Hitler e con il simbolo della svastica. «Sono scritte vergognose. Mi auguro che si possa sollecitare in maniera immediata il comune per procedere alla rimozione – spiega il veranese – hanno imbrattato i giochi con svastiche e diciture inneggianti a Hitler. Sono sia sullo scivolo dei bimbi che sul lampione. Vista la delicatezza del luogo, e l’importanza sociale che ricopre, vanno rimosse immediatamente. Sono pronto a farlo personalmente se non lo farà il comune».

