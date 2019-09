Verano, studenti come sardine sui bus. Interviene il Comune.

Bus carri merce

Verano, studenti come sardine sui bus. Interviene il Comune. Iniziano le scuole e riniziano i disagi sul trasporto. A segnalarlo il vicesindaco Samuele Consonni, che dopo diverse lamentele, ha voluto verificare in prima persona la situazione e settimana scorsa ha seguito il bus, fotografando la situazione. Alla fermata Verano Municipio (la seconda dopo il capolinea) e alla fermata di Vergo dove il bus era così pieno che uno zaino è rimasto chiuso nelle porte.

Il vicesindaco

Situazione piuttosto caotica: «Alunni stipati come sardine, fermate saltate perchè i mezzi sono già stracarichi, ragazzi che vengono scaricati – per motivi di sicurezza – prima di arrivare a destinazione, ragazzi che devono attendere ore la corsa successiva perchè quella che dovrebbero prendere è piena» spiega Consonni.

Il servizio sotto osservazione è quello che Autoguidovie mette a disposizione per portare gli alunni da Verano a Besana e Monticello «E’ imbarazzante ed inaccettabile» ribadisce l’assessore.

