Ripulito il percorso vita di Macherio.

Via le erbacce dal percorso vita

Via le erbacce dal percorso vita di Macherio. Ciò grazie all’opera di alcuni volontari che nei giorni scorsi si sono messi al lavoro. Si accede da via Battisti, in zona chiesa delle Torrette. Un piccolo gioiello verde incastonato tra Macherio e Sovico.

Volontari al lavoro

Grazie a un gruppo di volontari il percorso vita è stato ripulito da erbacce, arbusti e rami. Una folta vegetazione che aveva quasi ricoperto l’intero sentiero. Tanto che per i cittadini stessi era diventata un’impresa percorrerlo o fare una semplice passeggiata nel verde.

Il percorso inaugurato a giugno

Il percorso vita è nato grazie alla collaborazione tra Greppini, Pedresse e Amministrazione comunale. Che insieme hanno voluto far rivivere il bosco e ridare valore e importanza a ciò che sta attorno. L’inaugurazione risale a giugno.

Il servizio completo anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 21 agosto 2018.