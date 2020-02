Via Pio X, al via i lavori di riqualificazione dell’area antistante il centro sportivo. Tecnici di BrianzAcque al lavoro a Concorezzo.

Intervento sulla rete fognaria

Sono iniziati venerdì i lavori per il ripristino dell’area in prossimità del parcheggio recintato del Centro sportivo comunale di via Pio X, “casa” dell’Asd Concorezzese e dell’Atletica Concorezzo. La zona è stata interessata i mesi scorsi da un intervento sulla rete fognaria da parte di Brianzacque che ha comportato anche degli scavi. I lavori di sistemazione dell’area, che hanno preso il via questa mattina, vengono eseguiti dai tecnici di Brianzacque e prevedono, in particolare, la posa di ghiaia sull’area esterna della stradina asfaltata e il ripristino dell’ingresso del parcheggio. La fine dei lavori, salvo maltempo, è prevista per la fine della prossima settimana.