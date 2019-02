Una vicina di casa decisamente premurosa, preoccupata per il fatto che la signora anziana dell’appartamento adiacente non rispondesse al citofono. La donna però stava solo dormendo.

Vigili del fuoco in via Verdi

L’episodio si è verificato questa mattina a Meda, in via Giuseppe Verdi poco prima delle 10. Una donna ha citofonato all’appartamento della propria vicina, una signora anziana. Dalla casa però nessuna risposta, così la signora, allarmata, ha contattato i vigili del fuoco. I pompieri del distaccamento di Desio si sono precipitati sul posto e, dato che dall’appartamento non proveniva alcun segnale, hanno aperto la porta d’ingresso scardinando la serratura.

Fortunatamente l’anziana stava solo dormendo

Da lì la scoperta: l’anziana non aveva sentito il campanello perché stava riposando. Fortunatamente quindi nessun pericolo, ma solo un falso allarme.