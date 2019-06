Un nuovo mezzo dei Vigili del fuoco di Seregno è stato inaugurato questa mattina. Servirà in particolare per i soccorsi durante gli incidenti stradali.

Il battesimo del mezzo di soccorso

Domenica mattina nel parco della Madonna della Campagna di Seregno è stato benedetto e inaugurato il nuovo carro fiamma a disposizione del distaccamento dei Vigili del fuoco volontari della città, di cui è responsabile Franco Grassi. Il mezzo di soccorso, utile in particolare per l’intervento in caso di incidente stradale, è stato acquistato ed equipaggiato grazie alle iniziative dell’Avaps, l’Associazione di volontariato amici dei pompieri di Seregno, presieduta da Giancarlo Manzotti. Al progetto, durato quattro anni, ha contribuito in maniera determinante anche un finanziamento di Regione Lombardia.

Presenti tutte le autorità

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Alberto Rossi, gli assessori Giuseppe Borgonovo, Laura Capelli e William Viganò oltre ai consiglieri regionali Andrea Monti, Alessandro Corbetta e Gigi Ponti e al consigliere comunale Elisabetta Viganò. In rappresentanza del Comando provinciale dei Vigili del fuoco è intervenuto il vice comandante, Davide Fratantonio.

Il nuovo carro fiamma è stato inaugurato al termine della Messa celebrata dal prevosto, monsignor Bruno Molinari. Al suono delle sirene è stato sollevato un enorme tricolore fra gli applausi dei presenti. Nel parco del Fuin si conclude oggi, domenica, la festa organizzata dai Vigili del fuoco volontari con la cucina, l’esposizione dei mezzi dei pompieri e le attrazioni per i più piccoli.