Il trasferimento temporaneo del mercato villasantese da piazza Europa a via Vecellio (pensata per lasciare spazio ai lavori di riqualificazione della stessa piazza Europa, in programma per il 2020), sarà oggetto di discussione durante il Consiglio comunale di stasera.

E’ infatti convocata per oggi, giovedì, l’ultima riunione dell’Assise villasantese del 2019.

All’ordine del giorno dei lavori del Consiglio ci sarà anche una mozione presentata dal gruppo consigliare della Lega, rappresentato dai consiglieri comunali Federico Cilfone e Antonio Cambiaghi, che chiede una location diversa del mercato cittadino rispetto a quella prospettata dall’Amministrazione comunale guidata da Luca Ornago.

Il motivo del trasferimento è bene noto: tra qualche mese prenderanno il via i lavori di riqualificazione di piazza Europa che, secondo la tabella di marcia messa a punto dagli uffici comunali, dovrebbero durare non meno di nove mesi.

E nei giorni scorsi il sindaco aveva annunciato che l’ipotesi più probabile sarebbe quella di ricollocare il mercato cittadino lungo la striscia di parcheggi di proprietà comunale che si trovano lungo via Vecellio, davanti al centro commerciale “Il Gigante”.

“Riteniamo la zona in oggetto sia inadatta a causa di alcuni vincoli di non poco conto che recherebbero danno e scarsa partecipazione al mercato con conseguente penalizzazione degli ambulanti e del loro lavoro – si legge nel testo della mozione che verrà discussa in Assise -Inoltre numerosi i cittadini hanno rivolto al nostro gruppo alcune perplessità a riguardo. Per questo proponiamo che venga presa in considerazione la nostra alternativa di spostare il mercato del venerdì, durante i mesi di rifacimento di Piazza Europa, utilizzando il parcheggio in via Sciesa (RSA Villasanta) e la via Garibaldi sulla parte sanfioranese dal passaggio a livello fino alla rotonda tra via Sciesa e via Dante Alighieri ed eventualmente parte della via Puccini se mancassero spazi per le bancarelle”.