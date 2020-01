Ciclista investito in via Rota a Vimercate: paura per un 61enne.

Il sinistro è avvenuto qualche minuto fa, intorno alle 16, nei pressi della rotonda tra via Lecco e via Rota, proprio all’imbocco della via che dal centro porta verso Oreno.

Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che un’auto, per cause ancora da chiarire, sia entrata in collisione con un ciclista, un uomo di 61 anni, scaraventandolo a terra. Subito allertati, i soccorsi si sono precipitati sul posto. Fortunatamente le condizioni dell’uomo non sono apparse gravi, anche se l’intervento è stato effettuato in codice giallo.

Il ciclista è stato trasportato sempre in codice giallo al vicino ospedale di Vimercate per gli accertamenti di rito.

Sul posto, oltre all’ambulanza, anche un’automedica e due mezzi della Polizia locale, i cui agenti stanno ora indagando per accertare la dinamica e le eventuali responsabilità dei protagonisti.