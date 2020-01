Vimercate, colpisce l’ex marito con uno stiletto durante una lite. Un uomo di 47 anni trasportato in ospedale con una ferita all’inguine. Non è in pericolo di vita.

Aggressione nella notte a Vimercate. Erano da poco passate le due quando, nelle case comunali di via Terraggio Molgora nel corso di una lite tra due ex coniugi, la donna avrebbe colpito l’ex marito con uno stiletto.

La ferita, all’altezza dell’inguine, in un primo momento è sembrata particolarmente grave. Tanto che l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto ambulanza e automedica in codice rosso. Fortunatamente, dopo i primi accertamenti a cura del medico e dei volontari del soccorso vimercatese, è stato escluso il pericolo di vita e il 47enne è stato trasportato all’Ospedale di Vimercate in codice giallo. Potrebbe già essere dimesso in giornata.

Intanto gli accertamenti del caso sono stati affidati ai Carabinieri, intervenuti in via Terraggio Molgora assieme ai soccorritori.