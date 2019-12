Ritrovata nei campi una cassaforte piena di armi.

Incredibile e sorprendente scoperta quella fatta da un passante ieri mattina, lunedì, in via San Nazzaro, in frazione Ruginello, a due passi dal cimitero.

Il ritrovamento

L’uomo si trovava nei paraggi quando la sua attenzione è stata colta da un oggetto quantomeno insolito che spuntava dall’erba di uno dei tanti campi che circondano la zona al confine con Bellusco. Avvicinandosi, incuriosito, si è accorto che si trattava di una cassaforte già parzialmente aperta. Subito sono stati avvisati i Carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto per i rilievi del caso. Quando però hanno visto il contenuto del manufatto blindato sono rimasti di stucco.

La sorpresa

Non preziosi o denaro, bensì armi da fuoco. Più precisamente fucili da caccia, abbandonati nei campi da ladri che evidentemente non erano interessati al contenuto della cassaforte. Un bel pericolo per tutti visto che le armi erano di fatto alla mercé di chiunque fosse passato di lì. Fortunatamente, invece, il tempestivo intervento dei Militari ha permesso di rimettere in sicurezza i fucili, che ora verranno riconsegnati al legittimo proprietario. La refurtiva, infatti, è risultata riconducibile a un furto avvenuto qualche giorno prima a Bellusco. Furto subito denunciato dalla vittima, certamente preoccupata dal fatto che armi regolarmente detenute a suo nome (e peraltro custodite sotto chiave) potessero finire nelle mani sbagliate. Invece per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi.

La versione qui sopra descritta differisce leggermente da quanto riportato sull’edizione del Giornale di Vimercate in edicola da oggi, martedì, in quanto al momento di andare in stampa la redazione non era in possesso dei dettagli successivamente forniti, in particolare per quanto riguarda il contenuto della cassaforte stessa.