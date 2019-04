Violenta grandinata nel Caratese. Foto e video da Besana in Brianza dove la grandine ha “imbiancato” le strade.

Una violenta grandinata si è abbattuta intorno alle 14 di oggi, venerdì 26 aprile, sulla Brianza, nello specifico nella zone del Caratese. Il video e le foto inviate sono arrivate da una lettrice che ci ha scritto da Besana in Brianza. Dopo la pioggia di questa mattina nel primo pomeriggio la grandine ha “imbiancato” diverse zone per poi trasformarsi ancora in pioggia battente.