Violentissimo incidente, furgone centra una casa. L’impatto è avvenuto a Paderno al confine con Nova Milanese.

Violentissimo incidente

Ha centrato a velocità sostenuta il muro di cinta di un’abitazione a Paderno Dugnano, in via Valassina, al confine con Nova Milanese. L’uomo alla guida del furgone è rimasto intrappolato nell’abitacolo. I Vigili del fuoco, accorsi sul posto insieme ai soccorritori del 118, hanno lavorato a lungo per estrarlo.

Da capire la dinamica

Il 34enne è stato trasrportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Sul posto anche un’automedica e i Carabinieri. Gli accertamenti sono ancora in corso. Le Forze dell’ordine, ora, dovranno stabilire la dinamica dell’impatto. Il colpo è stato talmente violento che il furgone si è completamente deformato in seguito all’urto.