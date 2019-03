Violento scontro questo pomeriggio a Briosco, in via Puccini. Coinvolti tre auto e un furgone. Gravi i danni ai mezzi, fortunatamente lievi le ferite riportate dagli automobilisti.

Scontro in via Puccini

L’incidente si è verificato intorno alle 16,30 in via Puccini, all’incrocio con via Cavour, di fronte alle scuole. Sul posto sono giunti i soccorritori del “118”, con un’ambulanza della Croce Bianca di Besana, e gli agenti della Polizia locale. Ferite due persone: una donna di 27 anni ed un uomo di 35. Ambedue trasportati all’ospedale in codice verde. Pesantemente danneggiati i mezzi coinvolti, in particolare una Nissan (esplosi tutti gli airbag) e un’Audi. La dinamica è al vaglio dei vigili che hanno chiuso la strada per diversi minuti per permettere le operazioni di soccorso.