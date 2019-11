Violento scontro a Desio in via Guido Rossa, arrivano anche i Vigili del fuoco e l’automedica. Due le auto coinvolte, una “Mini” e una “Ford”, su cui viaggiavano un 45enne e un 57enne.

Scontro tra auto, intervengono i Vigili del fuoco e l’automedica

Sembrava potesse avere conseguenze più serie l’incidente avvenuto intorno alle 17.30 davanti alla sede di Autoguidovie. Un botto che ha fatto temere il peggio in un primo momento, tanto che è stato richiesto l’intervento dei pompieri, e, insieme ai soccorritori, si è portata in via Guido Rossa anche l’automedica. Due le ambulanze che hanno raggiunto il punto in cui è avvenuto lo scontro, quella di Seregno Soccorso e la Croce rossa di Saronno.

Da registrare lunghe code

Gli agenti della Polizia locale desiana si sono invece occupati dei rilievi di rito e di raccogliere dettagli e testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica. Fortunatamente l’incidente ha registrato un ferito, trasportato in codice verde all’ospedale di Desio. Particolarmente danneggiate le auto. Da registrare lunghe code come conseguenza del sinistro. La circolazione è poi stata ripristinata a senso unico alternato finché non si sono concluse le operazioni di sgombero della carreggiata.