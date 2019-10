Violento scontro tra due auto a Verano FOTO e VIDEO

Violento scontro tra due auto a Verano. L’incidente si è verificato poco prima delle 13 di oggi, domenica 13 ottobre, lungo via Sauro.

Uno scontro molto quello avvenuto tra due auto pochi minuti fa lungo via Sauro a Verano Brianza (non molto distante dalla rampa di accesso alla SS36) poco prima delle 13, tra due mezzi che trasportavano anche diversi minori. Non è ancora nota la dinamica esatta del sinistro stradale, e saranno le Forze dell’ordine intervenute a ricostruire i fatti e a stabilire le responsabilità. Sul posto sono accorsi due mezzi del 118, un’ambulanza e un’automedica e i Carabinieri. Al momento, secondo quanto riferito da un testimone oculare, sembrerebbe che non ci siano feriti gravi tra le persone rimaste coinvolte nello schianto. Ma le valutazioni del personale del 118 sono ancora in corso. Foto e video Bennati.