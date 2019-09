Lesioni, sequestro di persona e violenza sessuale nei confronti della moglie: arrestato veranese

Vittima una giussanese

Lesioni, sequestro di persona e violenza sessuale nei confronti della moglie: arrestato veranese. L’ha raggiunta al mare, in Sardegna e dopo averla convinta ad un incontro chiarificatore, l’ha portata in spiagga, malmenata e ha abusato della moglie dalla quale si stava separando.

Un vero incubo per una giussanese, 39 anni, residente in città che era in vacanza nel Cagliaritano. Le violenze e l’abuso sono avvenuti durante il mese di agosto; arrestato e portato in carcere a Monza, il marito un veranese di 39 anni, R.V. le iniziali, libero professionista, incensurato.

Il veranese è accusato di lesioni personali aggravate, sequestro di persona e violenza sessuale aggravata.

I due erano sposati da qualche anno, ma in fase di separazione.

