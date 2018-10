Violenza sessuale e maltrattamenti aggravati ai danni della ex moglie. Arrestato un operaio albanese domiciliato a Meda che deve scontare una sentenza definitiva a tre anni, otto mesi e 26 giorni di reclusione.

Violenza sessuale, arrestato operaio

I Carabinieri della stazione di Meda hanno eseguito un’ordinanza di esecuzione della carcerazione nei confronti di un operaio albanese. Si tratta di un 37enne domiciliato a Meda, operaio con pregiudizi di polizia giudiziaria, con regolare permesso di soggiorno.

Deve scontare oltre tre anni di carcere

L’ordinanza di esecuzione della carcerazione è stato emesso settimana scorsa dalla Procura di Monza. L’albanese deve rispondere delle accuse di maltrattamenti aggravati e violenza sessuale ai danni della ex moglie, consumati fra il marzo e l’aprile del 2014 in ambito domestico. L’albanese è stato tradotto nella casa circondariale di Monza per espiare la pena definitiva.