Volantini “abusivi” con offese alla Giunta firmati Pd ma il partito si dissocia. Sono comparsi domenica mattina nelle chiese di Bovisio Masciago il sindaco: “Beceri insulti, opera di qualche folle”

Volantini in cui si chiede di pregare per il ritorno del Partito democratico alla guida della città e offese all’attuale Giunta di centrodestra. Lasciati nelle chiese della città. I primi parrocchiani che li hanno visto domenica mattina non potevano credere ai loro occhi quando hanno letto la firma e il logo del Partito Democratico.

“Non arriva dal nostro circolo”

La formazione di centrosinistra però non c’entra nulla e la segretaria cittadina appena appreso della diffusione del materiale, ha subito preso le distanze. “Le affermazioni che contiene quel volantino sono deliranti e diffamatorie nei confronti dell’attuale Giunta – ha premesso il segretario cittadino Mauro Fera – non arriva sicuramente dal nostro circolo”. Si tratta infatti di un comune foglio A4 che potrebbe essere stato stampato in casa da chiunque.

“Opera di qualche folle”

Il parroco ha subito fatto ritirare i volantini, mentre il sindaco Giovanni Sartori è stato avvisato domenica mattina stessa da Fera. “E’ sicuramente opera di qualche folle che pensa di attaccare me e l’attuale giunta con beceri insulti e ingiurie – ha affermato il sindaco – La cosa che ci fa ancor più ribrezzo è che siano state coinvolte le nostre parrocchie e che sia stato veicolato un messaggio così pieno di odio e risentimento in un luogo sacro come la chiesa. A nome mio e da parte di tutta la giunta, posso assicurarvi che agiremo nelle sedi opportune, affinché fatti gravi come questi non si ripetano più”.

Anche il Pd valuta azione per tutelarsi

Il circolo cittadino del Pd sostiene di non avere idea di chi possa essere stato l’artefice dei volantini e della sua diffusione. “Gli autori di questa iniziativa hanno commesso un illecito grave e diffamatorio nei nostri confronti, che riteniamo del tutto intollerabile – ha concluso il segretario cittadino – Stiamo ora valutando quali azioni intraprendere, per tutelare il nostro nome anche legalmente”.