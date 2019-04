Facebook, Instagram e WhatsApp: i tre social sotto l’egida di re Zuckerberg, questa domenica 14 aprile 2019, sono in tilt.

WhattsApp, Facebook e Instagram

I 3 social più frequentati al mondo, punte di diamante della scuderia Zuckerberg, sono andati in tilt. WhattsApp, Facebook e Instagram non rispondono o, se rispondono, sono fortemente rallentati. Succede in questa uggiosa domenica pomeriggio del 14 aprile 2019.

In Europa e in Italia

Il problema si sta riscontrando non soltanto in Italia – soprattutto a Roma, Milano e Palermo – ma anche in tutta Europa. Su Twitter si moltiplicano i post sul down degli altri social network. Secondo il sito DownDetector, che monitora le segnalazioni degli utenti nel mondo, il guasto inizialmente sarebbe stato localizzato tra Stati Uniti ed Europa per poi concentrarsi soprattutto nel vecchio continente e nel sud Est asiatico, in particolare in Malesia.