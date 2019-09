Prende la multa per la Ztl e protesta alla Polizia locale di Seregno. Un automobilista contesta la segnaletica che precede il varco della Zona a traffico limitato in via Garibaldi.

Proteste dopo la multa per la Ztl

Un automobilista di 28 anni protesta dopo aver preso una multa per l’ingresso non autorizzato nella Zona a traffico limitato in via Garibaldi. A suo giudizio la segnaletica prima del varco attivo non rispecchia le prescrizioni normative.

Il servizio sul Giornale di Seregno

Il “caso” è stato sollevato da un automobilista di San Carlo, che ha rimediato (e pagato) la sanzione di oltre 90 euro. Dopo le sue rimostranze un paio di cartelli sono stati rimossi dal Comune, “ma la multa non me l’hanno tolta”.

L’intervista integrale e le foto sul Giornale di Seregno, in edicola questa settimana.