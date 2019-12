Non c’è nulla di meglio che pensare al sole, al mare, alla spiaggia quando fuori fa freddo e piove. Proiettarvi con il pensiero nelle più belle località è eccitante e stimolante soprattutto quando fuori il meteo è particolarmente avverso. Non fa solo bene alla mente e all’umore ma anche al portafoglio. Aiuta ad eliminare lo stress legato alle prenotazioni dell’ultimo minuto fatte con ansia e preoccupazione. Vivere il momento della vacanza senza stress è possibile anche per voi se decidete di prendervi per tempo e non continuare a procrastinare.

Per questo motivo, abbiamo deciso di raccogliere i migliori tip per prenotare fin da ora le prossime vacanze estive al mare.

Early booking

Con il termine early booking si indica la tendenza prenotare con largo anticipo senza aspettare l’ultimo minuto. È vero che esistono le offerte last minute, ma sono davvero così vantaggiose? La risposta è no. Queste offerte sono specchietti per allodole che servono per riempire gli ultimi posti disponibili rimasti. Basta che ci pensate un attimo: i viaggi negli orari più comodi e le sistemazioni nelle strutture più belle sono già full da mesi. Restano solo gli ultimi posti che spesso vi costringono ad accontentarvi senza trovare la soluzione migliore che soddisfa le vostre esigenze e aspettative.

Va da sé che prenotare prima significa avere a disposizione più scelta e di maggiore qualità per garantirvi una vacanza senza pensieri come avevate sempre sognato. Non credete alle offerte last minute che si sono rivelate per molti una vera fregatura. Infatti, tanti si sono ritrovati in strutture ricettive inadeguate o hanno dovuto prendere un volo o traghetto di ritorno pagandolo moltissimo dato che l’offerta prevedeva solo l’andata.

Confrontare più siti

Bisogna pensare già da ora alle prossime vacanze estive: iniziate subito a individuare quali potrebbero essere le destinazioni e i posti che vi piacerebbe visitare la prossima estate. Il consiglio migliore è quello di confrontare più siti web di prenotazione, tra cui quello per il traghetto Livorno Olbia. Se siete alla ricerca delle offerte migliori, oltre a iniziare con anticipo, vi conviene fare confronti affinché possiate trovare i prezzi più convenienti che vi aiutano a viaggiare con un budget ridotto. Tutti i viaggiatori più esperti sono pronti a consigliare prenotazioni anticipate e confronti tra le diverse offerte perciò fatelo anche voi e non ve ne pentirete; anzi, non riprendere più la cattiva abitudine di tergiversare e aspettare l’ultimo minuto.

Non farvi prendere dalla fretta

Se aspettate l’ultimo momento non avete tempo di cercare offerte e fare confronti tra i vari prezzi proposti dai diversi siti web di prenotazioni on-line. Rischiate di prenotare di fretta e fare una scelta sbagliata. D’altronde anche un detto popolare lo dice: la gatta frettolosa fa i gattini ciechi. Questo significa che chi ha fretta, rischia di avere un risultato inadeguato. Le offerte migliori per le vostre prossime vacanze estive nelle più belle località marittime e isolane vi aspettano adesso. Più aspettate, più prezzi si alzano e dovrete agire in fretta senza il tempo di ragionare bene su quale sia la scelta che fa per voi.