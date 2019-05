Adunata Alpini Milano 2019: percorso, programma, treni e metropolitana

Adunata Alpini Milano 2019: il momento tanto atteso è arrivato. Domani, venerdì 10 maggio 2019, inizia la “Tre giorni di Passione” per le Penne nere di tutte le regioni italiane, che fino a domenica 12 maggio 2019 si raduneranno nel capoluogo lombardo. Un’adunata nazionale che vedrà nella sfilata di domenica mattina il momento clou: noi ci saremo per farvi vivere in diretta (o quasi) il corteo dai Bastioni di Porta Venezia fino al castello Sforzesco con tutti i gruppi Ana locali.

Adunata Alpini Milano 2019: percorso

Ma veniamo subito al percorso: la sfilata prenderà il via verso le 9 di domenica mattina e si articolerà lungo corso Venezia, piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via San Paolo, corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, via Orefici, piazza Cordusio, via Dante, finale in Largo Cairoli e nei due tronconi di Foro Buonaparte.

Naturalmente imponenti misure viabilistiche “di contenimento”, con area C off limits per tutta la giornata e divieto di sosta in molte zone limitrofe fino all’alba del lunedì (visitare il sito del Comune di Milano per tutte le specifiche).

Adunata Alpini Milano 2019: programma

Sarà una tre giorni intensa. Vediamo subito cosa accadrà domani, venerdì:

Ore 10 alzabandiera in piazza Duomo

Ore 11 deposizione corona ai Caduti in piazza S. Ambrogio

Ore 11.30 omaggio floreale al monumento all’Alpino al Giardino Bompiani

Ore 12 cerimonia primo annullo postale al Castello Sforzesco

Ore 14 inaugurazione Cittadella degli Alpini al Parco Sempione, piazza del Cannone

Ore 16 inaugurazione opere della Protezione Civile Ana “Dono alla Città” nei parchi Rogoredo e Lambro

Ore 18.30 sfilata bandiera di Guerra da Palazzo Cusani in piazza del Carmine

Sabatoinvece grande attesa per un finale di giornata in musica:

Ore 8 visita del presidente Ana al Servizio d’ordine nazionale alla Fabbrica del Vapore

Ore 9.30 incontro tra presidente Ana, Consiglio direttivo nazionale, sezioni Ana all’estero, delegazioni Ifms e militari stranieri al Teatro Dal Verme

Ore 12 lancio di paracadutisti all’Arena civica

Ore 16 messa in suffragio di tutti i Caduti in Duomo

Ore 18 saluto del sindaco di Milano e del presidente nazionale Ana a tutte le autorità, al Cdm e ai presidenti di sezione Ana in via Pantano

Ore 20 concerti di cori e fanfare in piazza Mercanti, Galleria Vittorio Emanuele II, piazza S. Carlo e piazza del Liberty

Ed ecco qui infine il programma dettagliato del corteo di domenicamattina:

NB. GLI INFOPOINT: per qualsiasi informazione, saranno due, uno in piazza Cordusio (angolo via Mercanti) e l’altro in piazza San Babila (lato corso Vittorio Emanuele), orario continuato dalle 10.30 alle 19, tutti i giorni (infoline: 02.99990048).

Adunata Alpini Milano 2019: treni e metropolitana

Atm e Trenord sono andate incontro agli Alpini che arriveranno in città. Sono infatti stati emessi, in edizione limitata, tagliandi di viaggio ad hoc e a prezzi convenienti, che coprono la rete di trasporti urbana e suburbana.

Trenord, d’intesa con Regione Lombardia, ha emesso un biglietto speciale di libera circolazione del costo di 10 euro. Il titolo di viaggio è valido per la tregiorni Alpina (10, 11 e 12 maggio) e su tutti i servizi Trenord (tranne il Malpensa Express) dentro ai confini tariffari regionali nonché sui servizi ATM (rete urbana di superficie e intera rete metropolitana).

Adunata Alpini Milano 2019: occhio alle truffe

Per questo, il gruppo ha deciso di diffondere un messaggio di allerta: “In seguito ad alcune spiacevoli segnalazioni, il COA-Comitato Organizzatore Adunata, unitamente all’Associazione Nazionale Alpini, avvisa la cittadinanza e ai titolari di esercizio di Milano che nessuno è in alcun modo autorizzato a chiedere contributi a sostegno dell’Adunata del Centenario”. Alcuni truffatori, infatti, hanno pensato di utilizzare il nome degli alpini per chiedere denaro, raggirando cittadini e commercianti che, in buona fede, hanno contribuito per sostenere l’organizzazione dell’evento, senza sapere che quei soldi sarebbero finiti nelle tasche dei truffatori. NON CI CASCATE!

La conferenza stampa ufficiale dell’evento

E’ stata un momento solenne alla presenza delle massime autorità. Nell’attesa dell’evento non potete perdervi gli interventi del sindaco di Milano Beppe Sala e del governatore della Lombardia Attilio Fontana:

E infine, la brochure ufficiale sfogliabile

E infine, la brochure ufficiale sfogliabile, tutta da leggere (espandi per una lettura più agevole):

