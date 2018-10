Aido Giussano, torneo di bocce tra studenti in memoria di Mirko Tosetto.

Memorial

Aido Giussano, torneo di bocce Memorial Mirko Tosetto: vince di nuovo Matteo. Seconda vittoria consecutiva per Matteo Terrenghi, che ieri, ha vinto il Torneo , in memoria del più giovane donatore di organi di Giussano (15 anni), svoltosi in due domeniche, il 23 e 30 Settembre, presso la Bocciofila Longoni a Paina.

L’evento è stato organizzato dall’ Aido-Giussano con la Bocciofila Longoni, sotto il patrocinio dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione e ha coinvolto studenti dalla seconda elementare alla terza media della città.

Grande partecipazione

Un vero e proprio campionato giussanese studentesco di bocce che ha visto sul podio Matteo Terrenghi, che frequenta la V elementare, del Carlo Porta. Un successo strepitoso di partecipazione: 64 concorrenti, l’anno scorso erano stati 28. Hanno premiato i ragazzi Daniela ed Elio Tosetto, genitori di Mirko.