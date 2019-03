Sabato 23 marzo alle 21,00 al Teatro Comunale di Limbiate due attrici grandiose portano in scena un testo che

ha avuto uno straordinario successo, dai teatri di Parigi in poi: “Due donne in fuga”.

Al Teatro di Limbiate arriva “Due donne in fuga”

Saranno Marisa Laurito e Fioretta Mari a salire sul palco del teatro brianzolo.

Fioretta Mari, amatissima non solo per la lunga e fiorente carriera artistica e i premi e riconoscimenti ricevuti, è un volto noto anche in tv grazie alla partecipazione come docente di dizione e recitazione per ”Amici di Maria De Filippi” su Canale 5.

Marisa Laurito, a partire dalla compagnia teatrale di Eduardo De Filippo (nella quale entra a 18 anni) vanta una serie infinita di successi teatrali e televisivi. Solo per citare quelli più noti a livello popolare: nel 1985 con Renzo Arbore nel programma cult “Quelli della notte”, nel 1989 al Festival di Sanremo, nel 1990 a “Fantastico”; con Pippo Baudo, e ancora con Ezio Greggio per “Paperissima”. Sempre in campo televisivo nel ‘97 recita con Maria Amelia Monti e Angela Finocchiaro nel telefilm di Canale 5 “Dio vede e provvede”. Nello stesso anno la ricordiamo anche a “Ballando con le stelle” su Rai Uno condotto da Milly Carlucci.

Oggi, forte del precedente successo “Tre donne e una canaglia” insieme a Corinne Cléry e Barbara Bouchet, “ Due donne in fuga” sta ottenendo gli stessi consensi.

Un incontro per caso

E’ la storia di due donne che si incontrano per caso su una strada statale mentre fanno l’autostop, entrambi decise a

lasciarsi alle spalle il loro passato. Margherita scappa da 30 anni di vita come casalinga, moglie e madre repressa,

Claude fugge dalla casa di riposo dove il figlio l’ha parcheggiata dopo la morte del marito. Le due, nonostante si

conoscano da poco, sono unite da una straordinaria complicità riuscendo a capirsi e completarsi a vicenda.

L’avventura le porterà nei luoghi più disparati: in una foresta, da amiche di vecchia data, persino in un cimitero!

Ne nascono situazioni buffe, si ride di continuo, ci si diverte nel riconoscere aspetti che appartengono alla nostra

stessa esistenza, in un perfetto equilibrio tra commedia e vita (vera).

“Due donne in fuga” vedeva al fianco della Laurito Iva Zanicchi, fino al 2018, che tuttavia ha sospeso tutti gli impegni per problemi di salute da febbraio 2019, non ancora risolti.

Info e prenotazioni

Costo biglietti: poltronissima da 22 €, poltrona da € 19 .

Biglietteria teatro Via Valsugana Limbiate aperta ogni mercoledì e sabato dalle h.16,00 alle h.19,00.

On line: www.melarido.store – www.teatrocomunalelimbiate.it ( senza costi aggiuntivi) e su www.vivaticket.it

(con piccolo costo prevendita per la scelta immediata del posto in sala).

Info: biglietteria@melarido.it