Ami leggere? A marzo Monza e la Brianza propongono quattro incontri con l’autore. Dal giallo storico a un eroe del Risorgimento passando per le bellezze del nostro territorio.

L’appuntamento successivo è per domenica 10 marzo a Vimercate, alle 17, nella Sala don Giovanni Moioli in piazza Papa Giovanni Paolo II.presenta il libro “Storia leggende e viaggiatori di Brianza” , con il Journal du voyage di Stendhal, a cura dello stesso Santambrogio. Che origini ha la Brianza e perché ha così tanto interessato i Celti, i Romani, i Longobardi e tanti altri popoli? Perché qui si è diffuso rapidamente il Cristianesimo. Come mai è diventata una terra di ville, vigneti e bachicoltura? A tutte queste domande cercherà di rispondere l’autore del volume.