Anche i volontari della Protezione civile di Giussano in servizio al Gp.

L’evento di Monza

Anche i volontari della Protezione civile di Giussano, domenica, in servizio al Gp,. Come ogni anno anche il gruppo di Giussano ha garantito la sua presenza all’importante evento di Monza. La squadra ha dato una mano agli altri numerosi volontari per la gestione e il controllo di sicurezza nell’area attorno all’autodromo; un grande lavoro che ha garantito anche quest’anno la massima sicurezza e il perfetto svolgimento di tutta la manifestazione che ha visto la partecipazione di migliaia di tifosi giunti da tutta Italia.