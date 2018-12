Arriva “in Cucina”, magazine sul mangiare bene e sano

Arriva “in Cucina”, il nostro magazine sul mangiare bene e sano. E in più tante ricette con “in Tavola”!

Arriva “in Cucina”

In regalo con il Giornale di Carate, il Giornale di Desio e il Giornale di Seregno nelle edicole da oggi, martedì 11 dicembre.

Vi sveliamo i “trucchi” del mestiere

La classica “fettina” va salata mentre cuoce o quando è già nel piatto? Quanto deve durare la marinatura per insaporire i nostri piatti? Il biologico è una moda o un modo diverso di vivere il cibo? A queste e altre domande risponde “in Cucina”, la nuova rivista in omaggio e in esclusiva con i nostri settimanali.

In più, l’inserto “in Tavola”

In 56 pagine il meglio della cucina nostrana. E in più, l’inserto “in Tavola”, il ricettario con una selezione dei piatti tipici del territorio, più curiosi, buoni e appetitosi, accompagnati da schede descrittive e da utili consigli su come prepararli comodamente a casa.