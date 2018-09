Tutto pronto a Barlassina per la grande festa con il 36esimo storico Palio dei Rioni organizzato dalla locale sezione della Pro Loco.

Otto contrade si sfidano

Acqua Colda, Fabricun, Fameta, Cascina Santa Maria, Louet, Polenta e Pairoeu, Burghett e Montoeu. Saranno loro a sfidarsi nella nuova “Cursa di Asnitt”, l’evento clou del palio, in programma questo pomeriggio. Il via però già da venerdì con l’apertura dei giochi e tanta musica dal vivo. Sabato invece l’appuntamento con l’investitura dei capitani e la sfilata per le vie cittadine insieme alla banda.

Oggi il grande giorno

Oggi, domenica 16 settembre, la giornata più ricca. Al mattino apertura dei mercatini e dei giochi. In mattinata la Messa nella chiesa San Giulio seguita dallo spettacolo musicale del gruppo “Dance 4 Love”. Alle 14.30 paggetti e figuranti parteciperanno alla sfilata con arrivo in piazza Cavour. Alle 16 il via della corsa in via Roma e, alle 18, le premiazioni. La festa proseguirà con la cena e con il ballo in piazza che concluderà la manifestazione.