Torna “Brianza Sacra”, evento nella rassegna musicale “Brianza Classica” dedicata al repertorio sacro e alla musica antica eseguita nei più suggestivi luoghi di culto della Brianza. Venerdì in abbazia benedettina a Seregno.

Venerdì Brianza Sacra in abbazia benedettina

Venerdì 5 luglio alle 20,30 presso l’ottocentesca abbazia di San Benedetto a Seregno, il duo Giorgio Matteoli – Luca Ambrosio proporrà agli spettatori il concerto cronaca di un “Banchetto Musicale”. In occasione della festività del santo titolare dell’abbazia, San Benedetto Abate, verranno eseguite musiche antiche e sacre di autori italiani e tedeschi attivi tra Cinquecento e Settecento come Cima, Haendel e Bach.

Il programma del concerto

Il concerto di “Brianza Sacra” prevede anche un omaggio alla figura di Adriano Banchieri, monaco benedettino e celebre compositore di fine Cinquecento autore, tra l’altro, del banchetto musicale “Il Festino del Giovedì Grasso”. Un’esibizione brillante che spazia da brani sacri, sonate, ciaccone e passacaglie con brani anche molto celebri quali la passacaglia in sol minore per organo di Haendel.

Concerto a ingresso gratuito

Il concerto di venerdì sera in abbazia è a ingresso gratuito, con prenotazioni consigliate sul sito www.brianzaclassica.it, che si chiudono il giorno prima del concerto, salvo esaurimento dei posti disponibili. Sono garantiti posti nelle prime file per i sostenitori e posti a sedere per i residenti di Seregno, previa prenotazione telefonica al numero 335 5461501 o via email: info@brianzaclassica.it. Per chiunque è possibile presentarsi il giorno stesso dello spettacolo e usufruire di eventuali posti residui. Tutte le prenotazioni sono garantite fino a 15 minuti dall’orario d’inizio.

Il sostegno di Fondazione Cariplo

“Brianza Classica” è un progetto di Early Music Italia. Gode del sostegno di Fondazione Cariplo e del patrocinio del Consiglio della Regione Lombardia, della Provincia di Lecco, della Provincia di Monza e Brianza e del Touring Club Italiano. Il programma aggiornato dei concerti, gli approfondimenti e le schede degli artisti sono presenti sul sito web www.brianzaclassica.it.