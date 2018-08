Cai Paina, campeggio estivo a Ollomont da oltre 30 anni: divertimento e avventura per tante famiglie.

Estate in Valpelline

Cai Paina, campeggio estivo a Ollomont da oltre 30 anni: divertimento e avventura per tante famiglie. Un folto gruppo di giussanesi legati al Cai di Paina, ha trascorso l’estate nel paesino della Valpelline. Aperta il 5 agosto la struttura comprende un grande tendone mensa, uno ottagonale utilizzato come sala giochi, una decina di confortevoli tende, la cucina, i servizi igienici, i lavandini, quanto basta per venire incontro e soddisfare le esigenze degli ospiti. Quest’anno circa 90 persone vi hanno mangiato e pernottato, con una media di 24 persone al giorno. Il periodo più affollato è stato tra il 12 e il 15 agosto con 35 presone presenti, con una punta di 47. Molto soddisfatti i dirigenti del CAI di Paina per il numero registrato ma anche per la soddisfazione dei campeggiatori.

